S'equivoquen amb la mida de les mascaretes i les demanen XXL

El Govern grec ha encarregat per error unes mascaretes per als escolars de grandària XXL que cobreixen pràcticament tota la cara dels nens. Malgrat que les autoritats ja han demanat disculpes i han assegurat que intentaran resoldre l'error, les xarxes socials ja s'han omplert d'imatges de nens fent broma amb els protectors. Alguns pares s'ho han pres amb filosofia i li han fet uns forats als ulls perquè els infants, almenys, puguin veure per on caminen.



La idea inicial de govern de Grècia era poder proporcionar a les escoles de tot el país 500.000 mascaretes facials gratuïtes, però aquesta bona intenció ha fracassat estrepitosament després que es fabriquessin a partir de mesures incorrectes.

651x366 Una nena fa broma amb la seva mascareta XXL. / TWITTER Una nena fa broma amb la seva mascareta XXL. / TWITTER

Les màscares destinades a nens menors de deu anys fan 10 per 18 centímetres, i les dels escolars de secundària, ni més ni menys de 12 per 22 centímetres. Val a dir que, per increïble que sembli, no és la primera vegada que es produeix un error així. A les autoritats locals de l'Amazones, al Brasil, també els va passar el mateix.