Andorra la VellaNo només les xarxes socials han fet befa aquests dies amb l'arribada d'un nou 'youtuber' al país. La revista d'humor El Jueves explica que “després de saber-se que Rubén Doblas 'el Rubius' hagi decidit traslladar la seva residència a Andorra per tal de pagar menys impostos, l'autoproclamat país dels Pirineus ha decidit canviar l'escut de la seva bandera pel logo de Youtube”. L'article continua dient que el cap de Govern, Xavier Espot, ha explicat que “aquesta decisió ha estat presa perquè al país ja hi ha més 'youtubers' que ciutadans andorrans”. “Per situar els 'youtubers', s'ha pensat en convertir Escaldes-Engordany en una mena de Silicon Valley de 'gamers' anomenada Escaldes de Fornite”, diu l'article.