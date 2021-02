Espargaró farda de guanyar molts calers i després demana disculpes

La polèmica del dia a les xarxes socials s'ha centrat en un vídeo en què el pilot de MotoGP, Aleix Espargaró, ha fet broma amb un amic seu amb qui parlava a través de Whatsapp sobre la quantitat de diners que cobrava i el poc temps que li duia guanyar tants diners. "Estàvem fent càlculs i no entenc com pot ser que guanyem tanta 'pasta' treballant menys dies dels que tu tens de vacances", ha afirmat en to de broma mentre conduïa un cotxe acompanyat de l'exciclista Joaquim 'Purito' Rodríguez, els dos residents a Andorra.

Les disculpes

Mi aclaración al video que corre por las redes sociales. Pido disculpas si alguien se ha sentido ofendido, pero solo fue una broma privada entre amigos que desafortunadamente se filtro... pic.twitter.com/Fkdmo06VwW — Aleix Espargaró (@AleixEspargaro) 1 de febrero de 2021

Vist l'enrenou que ha provocat, hores més tard ha publicat un nou vídeo en què demanava disculpes: "Tothom envia vídeos fent broma amb els amics, de fet per això estan els amics, crec que no falto al respecte a ningú, però si algú s'ha sentit ofès demano perdó. Faig broma dient que no treballo i, en canvi, els que em coneixeu sabeu que soc qui més treballa, estic tot el dia entrenant. Crec que és injust que un vídeo privat corri per les xarxes", ha afegit. Orbea, la marca de bicicletes de la qual són ambaixadors, també ha demanat disculpes.

El vídeo de la polèmica

Lo de este retrasado es digno de estudio. pic.twitter.com/TGIrBVJPdS — La comparsa Andorrana 👻🤡 (@andorranos) 31 de enero de 2021

La disculpa d'Orbea