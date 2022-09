Fabricació d'armes amb impressora 3D al País Basc

Andorra la VellaUn home, de 51 anys, ha estat detingut per la Guàrdia Civil després de desmantellar a Bermeo (Bizkaia) un taller clandestí per a la fabricació d'armes casolanes i artefactes i mescles explosives mitjançant impressió 3D. En el lloc han estat intervingudes diverses armes de foc, entre elles armes de guerra preparades per ser emprades.

Així mateix, s'ha intervingut tres fusells d'assalt, pistoles amb munició, una escopeta de canons, cinc artefactes explosius, gairebé 200 iniciadors elèctrics, tres quilos de pólvora, més de sis quilos de precursors per a crear mescles explosives, prop de 400 cartutxos metàl·lics i dues impressores 3D, entre altres. Diverses de les armes tenien els seus números de sèrie esborrats o mancaven d'ells el que evidencia la seva procedència il·legal.