Un famós presentador de televisió, de vacances a Andorra

La campanya d'Andorra Turisme per a aquest estiu sembla que està donant els seus fruits, perquè el famós presentador de televisió Jesús Calleja ha triat el Principat per passar les seves vacances. El lleonès ha vingut al país acompanyat de deu amics per provar les diferents rutes BTT que ofereixen parròquies com la Massana o Encamp.

En un vídeo que el mateix Calleja ha penjat a les seves xarxes socials, tant ell com els seus amics utilitzen paraules com "màgic", "espectacular", "únic" i "insuperable" per descriure "el paradís dels amants de la bicicleta de muntanya".

El presentador i la seva colla s'allotgen en una casa rural on, segons diuen "es viu de meravella". Per evitar crítiques, també ha volgut recalcar que abans d'entrar a Andorra, tots es van fer una prova PCR i amb el seu humor particular ha definit el grup com una "unitat familiar testada".