27 gossos i 9 gats catalans es diuen Covid

La Covid-19 marca tant les nostres vides que 36 famílies catalanes han decidit batejar el seu animal de companyia amb aquest nom. Segons el 'Segon Estudi d'Animals de Companyia de Catalunya', elaborat pel Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC), 27 gossos i 9 gats han sigut inscrits amb el nom de Covid aquest 2020. 31 són mascles i 5 són femelles.

El mateix estudi revela que, de fet, la pandèmia i el confinament poden haver animat la gent a tenir animals de companyia. Del gener al setembre d'aquest any s'han registrat més animals a l'Arxiu d'Identificació d'Animals de Companyia (AIAC) que en el mateix període de l'any passat. Ara bé, les inscripcions han sigut molt irregulars: si el més habitual és que hi hagi entre 7.500 i 10.000 inscripcions cada mes, a l'abril n'hi va haver tan sols 3.400 i, en canvi, al sortir del confinament, al mes de juliol, la xifra es va disparar fins als 11.742 animals.

Però més enllà d'això, l'estudi no revela grans novetats. El nom més posat a les femelles (tant per a gosses com per a gates) és Luna o Lluna –hi ha més de 31.000 gosses i 3.000 gates que se'n diuen–, seguit de Kira (gosses) i de Nina (gates). En canvi, en el cas dels mascles, Thor és el més posat en gossos (n'hi ha més de 10.000) i Simba en gats (n'hi ha uns 1.000).

Pel que fa a les races, en el cas dels gossos les més comunes segueixen sent des de l'any 2000 la mestissa (204.229), el terrier de Yorkshire (37.922) i el pastor alemany (30.659), tot i que estan guanyant popularitat el bichon maltès (25.172) i el terrier de Staffordshire americà (19.237). En canvi, el buldog francès va a la baixa. En el cas dels gats, les més populars en els últims deu anys són l’europeu (109.638), el comú europeu (24.340), el persa (6.916), el siamès (5.725) i el mestís (4.672).

Malgrat que la identificació amb un xip i la inscripció de gossos, gats i fures en una base de dades són obligatòries legalment, des del CCVC avisen que la xifra encara no es correspon amb la realitat, sobretot en el cas dels felins. "La nostra experiència ens diu que la majoria de propietaris identifiquen els gossos però, en canvi, els gats no", afirma la presidenta del CCVC, Cori Escoda. Segons diu, l'Arxiu d'Identificació és una eina clau en aquest sentit perquè fomenta la tinença responsable d'animals, redueix els abandonaments i, sobretot, facilita la localització de gossos, gats, fures i altres animals domèstics extraviats o perduts. En total, hi ha inscrits un milió i mig d'animals.