La gralla de la Cortinada que fa ressonar el ‘Gran Carlemany’

‘Virtus Unita Fortior’. I així és, la crisi sanitària ha unit Andorra més que mai per vèncer el coronavirus. Des dels primers compassos del confinament les mostres d’estima envers el país s’han succeït sense aturador. Comentaris a les xarxes, aplaudiments, pancartes, banderes i les més variades mostres d’unitat davant la crisi són a l’ordre del dia.

Entre el magma patriòtic una de les iniciatives més exitoses és la que cada dia, puntualment a les 8 del vespre, protagonitza un graller a la Cortinada. El vídeo de la interpretació s’ha propagat com la pólvora a través de les xarxes socials. Precisament és en aquest espai virtual, les xarxes socials, on les mostres de suport al país i la seva gent són més abundants. Com a mostra, la resposta que desenes de ciutadans van fer a la jove de l’Argentina que fa un parell de dies criticava Andorra en una entrevista a una televisió del seu país.