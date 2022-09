En estat greu arran d'un atac amb una bossa de pedres a Saragossa

Andorra la VellaUn home de 48 anys, veí del saragossà barri de San José, es troba ingressat en l'UCI amb pronòstic greu després que fos atacat per un altre home en ple carrer amb una bossa de pedres. Els fets van ocórrer dimarts passat, sobre les 20.30, en la intersecció dels carrers Juana de Ibarbourou i Monestir de Poblet.

Segons fonts policials, l'atacant, un home de 50 anys, va emplenar una bossa amb pedres i va colpejar brutalment a la víctima fins que aquesta va caure inconscient al sòl. Els testimonis que es trobaven en aquest moment en el lloc van telefonar al 091 i una ambulància es va emportar al ferit fins a l'Hospital Miguel Servet, on roman ingressat en la Unitat de Vigilància intensiva en estat greu.

El presumpte autor dels fets va fugir del lloc, però va ser detingut per la Policia Nacional poc temps després. Està a l'espera de passar a disposició judicial, alguna cosa que està previst que ocorri aquest dijous. Encara es desconeixen les causes d'aquest atac i si la víctima i l'agressor es coneixien prèviament. La recerca policial continua oberta per a tractar d'aclarir l'ocorregut.