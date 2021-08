Un grup anglès antivacunes assalta la BBC, però s’equivoca d’edifici

Un grup de manifestants antivacunes va intentar irrompre aquest dilluns a la seu de la BCC, la televisió pública britànica. Tot i això, segons publica RAC1, els assaltants no van tenir en compte que la cadena es va traslladar a una altra zona de Londres fa vuit anys.

La irrupció dels manifestants va provocar enfrontaments amb la policia a les portes dels estudis, que actualment fa servir la cadena ITV, tot i que el succés no va representar cap detenció, segons assegura The Guardian.

El motiu de la protesta, que finalment no va anar més enllà del carrer, va ser per denunciar la campanya de vacunació que la BBC promou al Regne Unit, així com per l'aplicació del certificat Covid per entrar en alguns edificis i establiments des de dilluns.