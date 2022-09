Imants amb forma de fulla per evitar multes de trànsit

Andorra la VellaA través de les xarxes socials un usuari ha compartit un vídeo en el qual es mostra una fabricació feta amb el propòsit d'esquivar multes per velocitat. L'invent és un imant amb forma de fulla que s'adhereix a la matrícula d'un vehicle. D'aquesta forma, els conductors poden tapar la seva matrícula per tal que els radars no puguin identificar el vehicle. Un cop s'ha passat per la zona del radar, el conductor té la possibilitat de fer caure les "fulles" amb un comandament a distància.

Fabrican un imán con forma de hoja para tapar la matrícula y que no te coja un radar



Un mando permite hacer caer la hoja en caso de detención pic.twitter.com/VBl5yr9WNY — SocialDrive (@SocialDrive_es) 14 de septiembre de 2022