El jovent d’Andorra es vesteix amb faldilla

Desenes d’estudiants, noies i nois, han acudit aquest dimecres als seus instituts vestits amb faldilla. El motiu, mostrar el rebuig a la discriminació per gènere i l’exclusió per raons d’orientació sexual. La iniciativa s’ha coordinat a través de les xarxes per mitjà de la campanya viral llançada pel moviment 'Trenquem els rols de gènere' i que des del cap de setmana passat ha corregut com la pólvora entre grups de joves i adolescents.



Amb les faldilles els participants han volgut posar de manifest que “la roba no té gènere”. Estudiants dels tres sistemes educatius s’han sumat a aquesta iniciativa, si bé en algun centre la direcció o professors no han permès que els nois accedissin a classe amb faldilla, segons denuncien alguns joves a les mateixes xarxes socials, que s’han omplert d’imatges i missatges relacionades amb la protesta.