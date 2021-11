Dins un magatzem de 16 metres quadrats i amb llits desmuntables: així vivien els esclaus de Pompeia

BarcelonaLes troballes excepcionals continuen a la zona de la vil·la de Civita Giuliana, a Pompeia: després d’un carro cerimonial gairebé intacte, un estable amb les restes de tres cavalls i les despulles d'un home ric i un servent, ara els arqueòlegs han descobert una habitació de petites dimensions on van viure uns esclaus, probablement una família amb un fill, que s’encarregaven del manteniment de la vil·la dels seus amos. Com informen diverses agències, l’habitació té uns setze metres quadrats i és a prop del pòrtic on es va trobar el carro cerimonial al gener. Com va informar ahir el ministeri italià de Cultura, l’estat de conservació és “excepcional” i permet conèixer millor la vida quotidiana d’un nivell de l’antiga a societat pompeiana, els dels esclaus, del qual encara es tenen pocs coneixements.

Gràcies a l’alt grau de desenvolupament del sistema de motlles que Giuseppe Fiorelli es va inventar al segle XIX s’han pogut trobar tres llits ajustables, que consistien en unes fustes que es podien acoblar depenent de l’alçada de l’usuari. Dos dels llits fan 1,70 metres i el tercer 1,40, cosa que fa pensar que podria ser d’un nen. També s’ha trobat un cofre de fusta amb objectes de metall i teles que podrien formar part dels arnesos dels cavalls i un element de conducció d’un carro romà. A sota dels llits hi havia més objectes: àmfores per guardar-hi altres objectes personals, gerres de ceràmica i orinals. L’habitació tenia una petita finestra a la part superior i les parets no estaven decorades. Com que han aparegut vuit àmfores apilades en un racó, els arqueòlegs creuen que l’habitació també va servir de magatzem. La finca de la vil·la de Civita Giuliana és una de les troballes més importants que s’han fet a Pompeia els últims anys, i va ser descoberta quan la policia va trobar uns túnels d’uns presumptes saquejadors el 2017.