Dos menors de 13 anys detinguts per conduir un cotxe a França

CévennesAquest divendres 22 de juliol, la policia municipal va detenir a dos cosins de 13 anys, un dels quals conduïa un automòbil en el districte de Cévennes. Les característiques particularment juvenils dels ocupants del Twingo que circulava en el districte de Cévennes, el divendres 22 de juliol, van alertar als vianants. Segons el mitjà francès Midi Libre, la Policia Municipal va interceptar el vehicle, que es trobava estacionat en aquest moment.

A l'interior, dos menors de 13 anys, cosins, Van ser interrogats per la policia i van explicar que van agafar el cotxe a una núvia de la mare d'un, que els havia demanat que el moguessin. El passatger es va tranquil·litzar perquè el seu cosí solia conduir fins al campament de viatgers on viu. En el vehicle, la policia va trobar una navalla tipus papallona, una palanca i el passatger estava en possessió d'un pot de gas lacrimogen i un cap d'herba de cànnabis i estava fumant un porro. Tots dos van ser alliberats. Hauran de respondre per aquests fets davant el jutge de menors.