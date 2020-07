El missatge críptic de Toni Martí

Alguns aposten per la platja del Trabucador, al Delta de l'Ebre, com el lloc escollit per il·lustrar el missatge polític de l'excap de Govern, Toni Martí, a la xarxa social Twitter. Després que l'actual cap de Govern, Xavier Espot, presentés aquest dilluns el pla Horitzó 23, Martí apel·la aquest dimarts a la unitat fent servir l'expressió "el fem i el busquem tots junts" i deixa entreveure que es refereix al nou full de ruta de l'executiu quan parla de descobrir "un nou horitzó".

Sempre hi ha un camí i un nou horitzó a descobrir.

Sempre i quan... el fem i el busquem tots junts.

Sempre 🇦🇩. pic.twitter.com/7qn9JSvPwK — Toni Martí (@TMartiPetit) July 28, 2020