Mofes i amenaces amb pistola a un repartidor de pizzes a Màlaga

MàlagaAgents de la Policia Nacional han detingut a Marbella (Màlaga) a un jove de 19 anys per, suposadament, amenaçar a un repartidor de pizzes amb una pistola i mofar-se d'ell en un domicili de la localitat. Segons les investigacions, l'arrestat i la víctima es coneixien. Els fets van tenir lloc dijous passat al voltant de les 22:00 hores.

Un repartidor d'un restaurant de menjar ràpid va acudir a un habitatge en una urbanització de Marbella, on va ser rebut per dos nois als quals coneixia -eren amics de la seva exparella-. En arribar el repartidor al domicili, un dels joves li va amenaçar amb una pistola, arribant a apuntar-li amb aquesta. Les amenaces van venir acompanyades de les burles dels dos joves que li van obrir la porta -el segon d'ells, que no anava armat, li va pagar la comanda sota mofes-.