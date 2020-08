El nou inquilí d'Andorra

Buscant un entorn millor per al seu fill amb espectre autista, l'exvicepresident del Barça, Alfons Godall, i la seva família han decidit fer les maletes, abandonar Barcelona i instal·lar-se al Principat. Ell mateix ha fet pública la notícia en una piulada en la qual, explica que vol una vida "fora d'una ciutat agressiva i plena de perills".



Godall, que va ser vicepresident blaugrana durant el mandat de Joan Laporta entre el 2003 i el 2010, té una vida molt activa a les xarxes socials, especialment al Twitter, on explica l'evolució del seu fill Eduard i les dificultats que han tingut, físicament i emocionalment, per fer front a la condició de l'infant.



El també economista afirma que "ara que està tot lligat ja us podem dir que la nostra família anem a viure al Principat d'Andorra. La qualitat de vida i el futur del nostre fill amb TEA Edu ha tingut molt a veure. Hi trobarem la naturalesa, la seguretat i els serveis que ens calen. Pleguem i venem a BCN", i afegeix que tant "l'administració com els amics" andorrans, els han "tractat molt bé".



A partir d'ara, si vol, Godall i la seva família no només podran gaudir d'un entorn privilegiat per als seus fills sinó que també podran buscar el suport d' Autea , l'Associació d'Afectats d'Autisme d'Andorra.