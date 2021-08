Nova Zelanda torna a confinar-se per un positiu

Nova ZelandaLa primera ministra de Nova Zelanda, Jacinda Ardern, ha ordenat aquest dimarts el confinament estricte del país durant un termini de tres dies després de detectar un nou cas de Covid-19 a la ciutat d'Aucklan, el primer en sis mesos. La mesura entrarà en vigor a partir d'aquesta mitjanit a tot el país, malgrat que indrets com el mateix Auckland i la península de Coromandel estaran confinats durant set dies.

Així doncs, els neozelandesos només podran sortir de casa, sempre que sigui amb mascareta i respectant la distància de seguretat, per anar a comprar, practicar esport o sotmetre's a proves per detectar la Covid-19, a banda d'altres motius essencials. Fins al moment les autoritats sanitàries no han pogut identificar l'origen del virus ni determinar si es va filtrar d'algun dels centres de quarantena destinats als viatgers internacionals.

Des de l'inici de la pandèmia, Nova Zelanda acumula més de 2.900 casos confirmats, entre els quals només registra 26 defuncions i 43 casos actius. La campanya de vacunació en aquest territori ja ha permès immunitzar fins a cinc milions de persones a finals de juliol.