14320, el número de la rifa de Nadal espanyola més sol·licitat

El número més sol·licitat del sorteig de la loteria de Nadal espanyola és el 14320, el dia de l'inici del confinament i de l'Estat d'alarma a Espanya que va coincidir amb la celebració anual de l'aniversari de la Constitució andorrana. Cada any hi ha números que dates assenyalades que es converteixen en els més sol·licitats, i aquest 2020 no podia ser un altre que el començament d'un llarg període de confinament en què els ciutadans ens vam haver de quedar tancats a casa, excepte els treballadors dels serveis essencials i per sortir a comprar aliments.



Amb la pandèmia encara ben present, les vendes de la rifa de Nadal han caigut un 7,66% a Catalunya respecte a l'any passat, amb una despesa de 340.355.940 euros, el que representa 44,34 euros per habitant. La facturació total de Loteries i Apostes de l'Estat per aquest sorteig ha estat de 2.582.687.020 euros, un 11% menys que el 2019, el que s'atribueix al coronavirus. El sorteig repartirà 2.408 milions en premis, 28 més que l'any passat. Per primera vegada el sorteig es fa sense públic. Per territoris espanyols, Madrid lidera les vendes amb 435 milions, seguit d'Andalusia amb 357 i Catalunya queda en tercera posició.