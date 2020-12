De passeig pel Pas de la Casa, però sense roba

Els turistes francesos ja poden entrar a Andorra des d'aquest passat dimarts, 15 de desembre. Molts d'ells aprofiten l'aixecament de les restriccions per fer les seves compres i, en alguns casos, pernocten al país. Tot i això, hi ha d'altres que aprofiten l'escapada a terres andorranes per exhibir-se, o almenys així es pot veure a les xarxes socials. Una usuària ha compartit un vídeo a Twitter on es veu un home despullat al Pas de la Casa, previsiblement de nacionalitat francesa pel text que acompanya la publicació, pujant unes escales a l'hora que trontolla, potser fruit de l'alliberament que suposa l'aixecament del confinament. El que està clar és que ni les baixes temperatures d'aquests dies li impedeixen passejar-se sense cap peça de roba pel Pas.

A finals del mes de setembre ja es va poder veure una imatge similar. Un turista va aprofitar la nevada que va caure a la localitat encampadana per tenir el seu moment de glòria. Amb temperatures sota zero, i només amb calçotets, el turista va simular que nedava per la neu i, fins i tot, va tenir temps de fer l'àngel.