Fer-se veure amb el 'gos'

Els dies de confinament es fan llargs i la situació és d'allò més confusa i tensa. Alguns veïns d'Escaldes-Engordany han pogut veure aquest dimecres una escena insòlita. Com que a Espanya un dels motius pels quals les autoritats deixen sortir al carrer és si passeges el gos, a través de les xarxes ja hem pogut veure més d'una persona que s'ha animat a desfiar les forces de l'ordre i sortir amb un 'gos' no precisament real. Andorra no ha volgut ser menys i ha copiat l'escena, en una iniciativa divertida per alguns i irresponsable per altres, que han protagonitzat dos joves. A Andorra la Vella, altres persones s'han 'animat' a fer un partit de pàdel. Confinament a la carta.

651x366 Partit de pàdel a Escaldes-Engordany. / SERGIO ALVES Partit de pàdel a Escaldes-Engordany. / SERGIO ALVES