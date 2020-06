Un arc de plàstic per recuperar les abraçades pendents amb els avis

Des d'aquest cap de setmana el centre sociosanitari Salita pot rebre visites. Han estat molts dies sense poder abraçar i veure els padrins i molts familiars tenien ganes d'abraçar-los. La mateixa situació s'ha repetit fora del país, en geriàtrics d'arreu d'Espanya, però el més enginyós ha estat un de València que se les ha empescat perquè pares, fills i nets puguin tenir contacte físic.

Es tracta d'un a rc de plàstic de dos metres quadrats amb dos forats al mig de 20 centímetres de diàmetre. Els suficients per col·locar-hi els braços, protegits amb uns guants que arriben fins a les aixelles, i recuperar les abraçades perdudes durant el confinament. A les dues persones, només les separen uns pocs mil·límetres, els del gruix d'un plàstic de l'aparell. Abans de fer-lo servir, però, cal complir els protocols: desinfectar el calçat, netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic, passar el control de temperatura, col·locar-se uns guants i signar un document en què s'afirma que no es pateix cap símptoma.

De moment, cap centre sociosanitari andorrà compta amb un arc d'aquestes característiques. Però almenys, ja es poden fer visites. Salita recorda que han de ser amb cita prèvia i que els horaris en què es podran fer seran de dilluns a diumenge de les 10.30 a les 12.30 hores i de les 15.30 hores a les 20 hores. La periodicitat de les visites serà d’una per setmana amb una durada de trenta minuts, amb l’afegit que només podrà haver una persona per trobada. Aquest familiar, un cop arribi al centre haurà de respondre un qüestionari d’autorresponsabilitat. S’afegeix que l’entrada a Salita haurà de ser amb mascareta i que la persona s’haurà de desinfectar les mans amb gel hidroalcohòlic i durant la visita no es podrà menjar ni beure. Caldrà que es mantingui la distància de dos metres entre el familiar i el resident. A més, s’estableix que aquestes trobades només podran tenir lloc a una zona habilitada i que quan el visitant marxi es desinfectarà el mobiliari d’aquest espai.