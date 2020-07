Un poble del Prepirineu cobrarà 10 euros per l'ús de barbacoa i taula d'una àrea recreativa

Guixers, un municipi del nord de la comarca del Solsonès, ha aprovat en el darrer ple municipal que començarà a cobrar 10 euros per fer servir la barbacoa i la taula, a cada grup que les utilitzin a l'àrea recreativa del Codó. Segons informa el ' diari Regió7', l'alcalde de la població, Jordi Selga, explica que el manteniment d'aquesta concorreguda zona d'esbarjo els suposa una despesa “molt gran”. “No hi volem guanyar diners però tenim una persona contractada per vigilar i fer el manteniment de la zona i per això hem decidit posar un preu simbòlic que a nosaltres ens ajudarà a sufragar les despeses que ens aporta la zona del Codó”, explica l'alcalde al diari de la Catalunya central.