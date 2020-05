Un policia retira un senglar del mig de la carretera com si fos un gos

En els darrers dies són moltes les imatges d'animals que s'acosten a les ciutats. Una de les últimes ha succeït a la C-17, al terme municipal de l'Ametlla del Vallès. Segons publica la Vanguardia, la carretera s'ha vist ocupada per un grup de porcs senglars, fins que una conductora ha avisat al 112 i un patrulla de la policia local s'ha personat a l'indret però sense èxit de poder fer fora l'animal. Després, una patrulla de la divisió de Trànsit dels Mossos d'Esquadra, de la comissaria de Mollet del Vallès també s'ha apropat a l'indret. El fet insòlit ha estat quan un dels agents ha tret del maleter una corda que s'utilitza per arrossegar els vehicles, ha fet un llaç i l'ha llençat a l'animal. Així, com si es tractés d'un gos, el policia ha retirat el senglar de la carretera.