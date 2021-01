9 preguntes -i respostes- sobre com canviarà la nostra manera de viatjar

Els aficionats a viatjar han viscut un any semblant a estar permanentment en una muntanya russa. L'última notícia és que, tot i haver començat les campanyes de vacunació als Estats Units i Europa, molts països han tancat fronteres amb el Regne Unit a causa de la nova soca del coronavirus, i sembla que entrem en una nova onada del virus. A més, hi ha múltiples restriccions en forma de quarantena i regulacions sobre proves PCR en bona part del món. Com va passar després dels atemptats de l'11-S, la indústria turística i de gestió de viatges canviarà després d'aquesta pandèmia: encara no està clar què passarà amb els viatges d'aquí un o deu anys, però algunes preguntes comencen a tenir resposta.

Hauré de demostrar que m'he vacunat per poder volar?



És una de les preguntes clau. Hi ha companyies que ja ho han assegurat, com Qantas Airlines, aerolínia líder a Austràlia, que va anunciar fa setmanes que, una vegada estigués disponible una vacuna contra el coronavirus, els passatgers que vulguin volar amb ells hauran de demostrar que estan vacunats contra el covid-19. "És una necessitat i crec que serà habitual entre les altres companyies aèries del món", va explicar Alan Joyce, cap executiu de Qantas.

Moltes aerolínies estan provant tecnologia per aconseguir un procés de validació de les aplicacions sanitàries. Això garantirà que els viatgers presentin les seves dades sanitàries de manera segura i verificable per poder volar, una demostració que serà clau per al futur del sector. Encara no se sap quin tipus de formulari o certificat sanitari universal es necessitarà, però ja hi ha diverses experiències al respecte, com el certificat internacional de vacunació, conegut per molts com a carta jaune o targeta groga. Creat a mitjans dels anys trenta per l'Organització Mundial de la Salut, és la prova històrica de vacunació contra malalties com la febre groga, el tifus i la verola... perquè, com els viatgers experts ja saben, molts països encara requereixen proves de certes vacunes quan s'hi va. En resum: la possibilitat de compartir informació de salut personal no és res nou ni inusual.

Un cop m'hagi vacunat, quant de temps hauré d'esperar per viatjar?



A poc a poc i bona lletra. "Una vacuna contra el coronavirus segura, eficaç i ben distribuïda serà clau per tornar a la normalitat dels viatges". Són paraules del fundador de Scott's Cheap Flights, plataforma de reserves online molt popular als Estats Units. Els professionals de la indústria esperen que el sector es reactivi aviat. Tot i això, la distribució inicial de la vacuna no significa una tornada massiva als viatges. Caldrà esperar per veure com respon, tot i que alguns experts pensen que la demanda acumulada farà que la gent s'afanyi a reservar viatges; d'altres, en canvi, com el guru en malalties infeccioses nord-americà Anthony S. Fauci, pensen que el retorn a l'activitat turística i a la possibilitat que la gent viatgi amb normalitat serà gradual.



I què passa amb els creuers?



No només cal pensar en les aerolínies, també hi ha els creuers. Les companyies del sector nord-americanes, aturades des de l'octubre, han estat treballant per instal·lar una infraestructura que compleixi els requisits que demana l'agència sanitària del país per poder reprendre les travessies. La majoria de les grans línies de creuers tenien previst reiniciar les operacions a principis del 2021, però la tercera onada del coronavirus les ha obligat a endarrerir les dates. Carnival, Royal Caribbean i Norwegian han ajornat tota la seva activitat fins a finals de febrer, i és poc probable que comencin operacions a gran escala en les setmanes immediatament posteriors a aquesta data. Alguns viatges ja s'han posposat fins a finals del 2021 i del 2022.



Quedar-se a prop de casa o viatjar fora?



Si fem cas de la demanada popular, la gent té ganes de marxar ben lluny de casa. Des que va arribar la pandèmia, la majoria de viatgers han optat per quedar-se relativament a prop de la seva zona, fent viatges per carretera i explorant llocs més o menys propers. És possible que aquesta tendència continuï durant el 2021, però tots els indicadors mostren que l'interès per fer viatges internacionals ha augmentat des del novembre, després que comencessin a arribar notícies positives sobre les vacunes. Les dades de Skyscanner mostren que Londres és la destinació més buscada pels nord-americans que volen viatjar a l'estranger l'estiu vinent, i les mexicanes Cancún i Tulum també es troben entre els llocs més anhelats.

I els viatges de negocis (i els seus programes de punts)?



Tot i que semblava que estaven tocats de mort, les companyies asseguren que els programes de punts estan ben lluny d'acabar-se. Al contrari, amb tot el que ha passat la fidelitat es valorarà encara més, tant amb millors condicions de reserva com amb l'aparició de programes creatius que permetran gastar els punts acumulats en altres coses que no siguin bitllets d'avió. Aquest tipus de programes es fan amb la intenció de retenir els membres que ja tenien i que l'any passat es van quedar a casa. "La majoria de les aerolínies han augmentat el valor dels seus punts eliminant les taxes", explica Brian Kelly, fundador de The Points Guy, una de les empreses punteres dedicada a les recompenses.





Continuaran existint polítiques flexibles de cancel·lació?



A mesura que la pandèmia avançava i s'anaven cancel·lant viatges, la indústria hi va respondre amb una àmplia flexibilitat per canviar-los o anul·lar-los. Ja siguin aerolínies o creuers, o operadors de lloguers de vacances i hotels, majoritàriament s'ha apostat per donar facilitats que asseguressin la reserva: és a dir, perquè els viatgers potencials reservessin amb molt poc a perdre. Les companyies aèries, tradicionalment reàcies, han ofert canvis gratuïts, fins i tot en bitllets que a priori no eren reemborsables, a mesura que el volum de passatgers anava caient, gairebé un 70% en comparació amb l'any anterior. Els experts opinen que continuar amb aquesta flexibilitat serà bàsic per recuperar la confiança del públic en el sector.

Per la seva banda, els hotels ja estaven acostumats a tenir polítiques de cancel·lació més laxes. Habitualment permetien fer-se enrere sense penalitzacions fins a vint-i-quatre hores abans de la data d'arribada contractada.



Podrem tornar a viatjar en grup o en família?



Segons una enquesta publicada a l'octubre per l'empresa de lloguer de cases Vrbo, el 82% de les famílies nord-americanes ja tenen plans de viatge per al 2021, i això que llavors encara no s'havia començat a vacunar. De fet, un 65% han previst viatjar més que abans del covid i, segons anuncien un 61% d'aquestes, probablement escolliran destinacions de camp per sobre de les urbanes. És una enquesta important, perquè parla d'una tendència que el 2020 ha anat irremeiablement a la baixa: la dels viatges multigeneracionals. En aquest sentit, viatjar amb gent gran, per exemple amb els avis, ha estat descartat per pràcticament tothom, i també han estat anul·lats els viatges escolars: s'han perdut els viatges de final de curs o part de les colònies. La campanya de vacunació marcarà el futur d'aquest tipus de viatge el 2021.

Quines noves tendències de viatges continuaran el 2021?



Els viatges més llargs, que el teletreball va facilitar el 2020, no mostren signes de desacceleració de cara al 2021: els conceptes en voga són workcations, flexcations, bleisure. "El nomadisme mundial serà un gran tema el 2021 -diu Jack Ezon, fundador d'Embark Beyond, una agència de viatges de luxe-. La gent va a un destí durant un mes perquè pot treballar i gaudir de l'oci alhora". Això vol dir que les estades de set nits o més representaran un alt volum de negoci en comparació amb les estades curtes de cap de setmana.

Fins que no es generalitzin les vacunes, continuarem amb una situació bastant semblant a la que tenim ara: viatges més aviat locals i d'una certa durada. En una enquesta realitzada per Airbnb a l'octubre, el 61% dels enquestats asseguren que, de moment, continuen sent aquest tipus de viatges els que els interessen.





Ens sentirem segurs viatjant?



Entre les diverses coses que aquesta pandèmia ha revelat sobre la indústria dels viatges, una ha estat que gairebé tots els sectors d'aquest negoci estaven mal preparats per afrontar una crisi d'aquesta magnitud. Tampoc és res que sorprengui, ja que no és gaire diferent al que ha passat amb la majoria de sectors i de governs.

Les ganes de mantenir contents els clients (o com a mínim, fidels) han fet que s'hagi treballat amb molta intensitat per crear polítiques i procediments aplicables quan acabi aquesta crisi i per minimitzar-ne de futures, fins i tot si la pròxima no és una crisi sanitària. Moltes empreses utilitzaran aquests canvis, sobretot en mesures de seguretat i salut, per atraure els viatgers el 2021. Un dels més visibles serà, sens dubte, l'èmfasi en la neteja.

Copyright The New York Times