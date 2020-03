El propietari del FC Andorra, Gerard Piqué, més solidari que mai

El propietari del FC Andorra, Gerard Piqué, ha mostrat la seva cara més solidària i s'ha unit a la campanya ' Cruz Roja Responde ' iniciada per la mateixa organització i en la que ja s'hi havien sumat altres esportistes d'elit com Pau Gasol o Rafa Nadal. A través d'un vídeo a les seves xarxes socials, Piqué ha fet una crida a la solidaritat dels esportistes d'elit i de tothom en general perquè facin donacions per tal d'ajudar a superar aquesta crisi sanitària per la Covid-19 que està afectant gran part del món.