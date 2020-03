Els protagonistes del vídeo, que feien veure que passejaven un gos, demanen perdó

Després que l'ARA Andorra es fes ressò del vídeo insòlit en el qual una persona en passejava una altra, imitant un gos, els joves protagonistes de l'acte han volgut disculpar-se a tot aquell a qui hagin pogut ofendre amb les seves imatges. Per tant, conscients que hi ha persones que estan treballant perquè la resta de la gent pugui romandre a casa seva, han declarat que va ser una irresponsabilitat per part de tots dos. D'altra banda, tot i assegurar que la seva acció no té justificació possible, han demanat la comprensió de la gent perquè tan sols pretenien distreure's amb un fet divertit després d'uns quants dies de confinament.