La reducció de la contaminació fa visible la pluja de ‘meteorits lírids’ des d’Andorra

La reducció de la contaminació atmosfèrica i lumínica a tot el món a causa de la quarantena ha fet possible que es pugui observar, a simple vista i en qualsevol punt de la Terra, un fenomen del que se’n té constància des de fa segles però que en les darreres dècades era més difícil seguir. Conegut com a ‘ pluja de meteorits lírids’, aquest fet singular es produeix com a resultat del pas del planeta Terra a través del rastre de pols d’un antic cometa que orbita el sol.

El fet que amb motiu de la quarantena els cels estiguin més foscos i clars, a més que aquests dies hi ha lluna nova, facilita que, com passa cada any a l’abril, es produeixi una ‘pluja d’estels lírids’. La diferència és que enguany és molt més visible. El fenomen agafa el nom de la constel·lació de Lira, ja que és prop d’aquesta on esdevé quan l’òrbita terrestre travessa les restes del cometa Thatcher (C/1861 G1) i aquestes es cremen a l’entrar en contacte amb l’atmosfera, segons informa la NASA.

El fenomen va ser clarament visible ahir dijous al vespre als cels d’Andorra, fet que va aixecar força expectativa a les xarxes, amb la publicació d’imatges i especulacions de tota mena. Es preveu que el moment més àlgid es produeixi la nit del 21 al 22 d’abril, amb fins a un centenar d’estels fugaços cada hora. A Andorra aquest espectacle natural podria quedar deslluït ja que es preveuen cels majoritàriament ennuvolats per als pròxims dies.