8 registres rècord que ens deixa aquest mes de juliol

651x366 Desviació de la temperatura d'aquest mes de juliol respecte de la mitjana Desviació de la temperatura d'aquest mes de juliol respecte de la mitjana





651x366 Extensió de la superfície oceànica coberta de gel al pol Nord als dos pols Extensió de la superfície oceànica coberta de gel al pol Nord als dos pols

3. La superfície oceànica coberta de gel a l'Àrtic és la més petita des que es recullen dades via satèl·lit (1979). Aquí la situació és especialment crítica, ja que l'extensió del gel es troba un 23% per sota del que seria habitual a aquesta altura de l'estiu (en comparació a la mitjana de 1981 a 2010).

4. Als Estats Units els 11 últims juliols han estat els 11 més càlids mai registrats. El d'enguany ha estat el segon més calorós. A Espanya, aquest mes de juliol ha estat el tercer més càlid de la història.

5. A l' hemisferi nord, la temperatura mitjana (oceànica i continental) d'aquest mes de juliol ha estat la més elevada mai observada, 1,18ºC per sobre de la mitjana climàtica i gairebé una dècima superior a l'anterior rècord, el del mes de juliol de l'any passat.

6. A Austràlia les altes temperatures s'han combinat amb una manca molt evident de precipitacions. Al terç occidental de l'illa ha estat el juliol més sec que es recorda (hi ha plogut un 12% del que tocaria) i al sud d'Austràlia no hi plovia tan poc des del 1997.

7. A l' hemisferi sud les dades no són tan excepcionals, però l'extensió de la cobertura del gel Antàrtic a dia d'avui és un 2% inferior a la mitjana a finals de juliol. De fet, és el quart mes de juliol consecutiu amb valors per sota del que seria habitual.

8. Però no només el mes de juliol ha estat excepcionalment càlid. Des de l'1 de gener fins al 31 de juliol d'enguany, la temperatura mitjana del planeta ha estat la segona més alta de tota la sèrie climàtica (1880-2020), més d'1 grau per sobre de la mitjana del segle passat i gairebé igualant el rècord que es va establir el 2016.