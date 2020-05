La representant d’Andorra a Eurovisió el 2008, nua a Instagram

La cantant catalana Gisela ha publicat al seu Instagram diverses fotografies sense roba. De fet, el seu marit, José Ángel Ortega, és fotògraf, així que no és d'estranyar que les imatges tinguin qualitat. Fa vint anys que Gisela es va fer famosa arran de participar en el programa de televisió 'Operación Triunfo' i el 2008 va representar Andorra a Eurovisió. Actualment té 41 anys i manté la seva carrera musical. Potser per això compta amb 125.000 seguidors a Instagram, que durant aquest confinament no ha volgut defraudar amb varietat de fotos, inclosos aquests nus en què en cap d'ells arriba a mostrar tot el seu cos.