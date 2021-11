Retencions a la Massana... per unes vaques que hi pasturen

La MassanaQue hi hagi retencions a la Massana no és notícia. Cada matí hi ha uns quants usuaris de les xarxes socials que difonen fotos i vídeos que mostren com els seus vehicles formen part d'una fila que sembla no tenir final. En aquest cas, però, les retencions no les provoca la incapacitat de la via per absorbir el trànsit que genera la parròquia, sinó que les causants són un grup de tres vaques que transiten, xino-xano, per la general 2. Un usurari de les xarxes, Carlos Queirós, ha penjat al seu compte un vídeo il·lustratiu.

https://www.tiktok.com/@ingalitos/video/7029350722625899781