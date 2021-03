El sexe, un altre motiu per vacunar-se

Andorra la VellaVagi per endavant que es tracta d'un argument fluix, perquè depèn de la credulitat de cadascú, però diversos mitjans de comunicació espanyols s'han fer ressò d'una tendència a l'alça que apunta que incloure que estàs immunitzat contra la Covid-19 al teu perfil de xarxes socials i, sobretot en aplicacions per tenir relacions esporàdiques amb altres persones, és un argument que suma a l'hora d'intimar amb algú en aquests temps pandèmics. Asseguren que les persones que s'han vacunat reben més 'likes', tot i que afegeixen que la majoria de vegades no es pot demostrar si la informació és veraç, o no.

En tot cas, és un fet l'increment de l'ús de les anomenades aplicacions per lligar durant aquests darrers mesos. Segons la companyia Smartme Analytics, que ha monitoritzat més de 8.000 perfils a Espanya, Tinder ha disparat el seu ús un 94%; Badoo, un 52%; Wapo, un 35% i Grindr, un 24%. L'augment correspon, principalment, a persones menors de 35 anys.