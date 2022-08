Suplanta la identitat del seu germà bessó per conduir sota els efectes de l'alcohol a Granada

Andorra la VellaLa Policia Nacional ha detingut a Granada a un home de 38 anys, de nacionalitat espanyola i amb antecedents policials, com a presumpte autor d'usurpar la identitat del seu germà bessó amb la finalitat d'eludir el pagament de multes de trànsit que li reclamaven a la víctima, a qui, a més, li va suposar la pèrdua de sis punts en el permís de conduir, tot això després de conduir un vehicle sota els efectes de l'alcohol.

Segons ha informat aquest dissabte el Cos Nacional de Policia en una nota, l'agost de 2021 el denunciant va creure haver perdut el seu Document Nacional d'Identitat (DNI) després d'oblidar-se la cartera en el vehicle del seu germà, per la qual cosa el va renovar sense més, fins que el mes de juliol passat el va trobar en el domicili patern, així que va realitzar diverses comprovacions i va comprovar que li havien retirat sis punts del seu permís de conduir, fet del qual no tenia cap constància.

Així va ser com el van informar que la matinada del dia 15 de gener havia estat denunciat per conduir sota els efectes de l'alcohol, un incident que va motivar la retirada de punts. Tota aquesta situació, desconeguda fins a aquest moment per a ell, li va fer pensar que hauria estat el seu germà qui va utilitzar el seu DNI, fent-se passar per ell, possiblement per a eludir alguna ordre de cerca que pogués tenir, atès que ha estat detingut amb anterioritat. A més, el vehicle que conduïa, estant sota els efectes de l'alcohol, és el que utilitza el seu bessó habitualment.

Aquests extrems van ser plasmats en la denúncia que van rebre els agents de la Comissaria de Districte Centre de Granada, els qui van iniciar una recerca per la usurpació d'estat civil i, entre altres gestions, van detenir al germà del denunciant, en el poder del qual van recuperar un permís de conduir a nom del denunciant del qual, pel que sembla, s'havia apropiat sense el coneixement ni consentiment del seu germà. El detingut va ser posat posteriorment a la disposició de l'autoritat judicial.