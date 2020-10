Els vegetarians guanyen la batalla de l'hamburguesa

Ja fa temps que els lobbies de la carn i els làctics a Europa lluiten per protegir conceptes que consideren propis i només vinculats a un producte d'origen animal. Amb la llet i el formatge havien guanyat la batalla, però sembla que no la guerra, perquè el Parlament Europeu acaba de permetre que les hamburgueses i salsitxes fetes amb pasta de llenties o de verdures, puguin dir-se 'hamburgueses' i 'salsitxes', igual que si fossin fetes amb carn de vedella o de porc. Els sindicats agraris consideren que aquestes denominacions confonen els ciutadans.

Tot i que pugui semblar una nimietat, durant anys el sector ramader va mantenir una disputa als tribunals -i que finalment va guanyar- per evitar que les begudes d'admetlla o de soja puguin considerar-se 'llet'. Tot i que Andorra, com no és un país de la Unió Europea, escaparia d'aquesta normativa, la majoria de productes que arriben als nostres supermercats estan embasats a Espanya o França, i per tant, segueixen aquesta legislació.

La representant de les associacions de consumidors europees, Camille Perrin, ha celebrat la decisió i ha assegurat que "és una molt bona notícia que els eurodiputats hagin mostrat sentit comú en l'assumpte de les "hamburgueses veganes, als consumidors no se'ls enganya de cap manera si la seva naturalesa vegetariana està clarament indicada".