Els visons posen en perill la vacuna contra la Covid-19

El Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC, per les seves sigles en anglès) ha emès una alerta sobre els casos de coronavirus que s'han produït en granges de visons. L'ECDC conclou que la seva transmissió a humans és ràpida i suposa un perill per a les vacunes que s'estan desenvolupant.

Així ho explica el portal especialitzat ' Redacción Médica', el qual informa que s'han detectat 12 casos en éssers humans amb canvis genètics en la proteïna S (la que en les representacions gràfiques del virus es dibuixa com una trompeta sortint de la gran esfera), i a la qual es dirigeixen els anticossos per a bloquejar-lo. Aquesta proteïna és la base d'estudi de les vacunes més desenvolupades actualment per combatre la pandèmia.

Segons l'informe de l'ECDC , les variants relacionades amb els visons no tenen més capacitat infecciosa que les ja conegudes ni els seus símptomes són més seriosos. En les darreres setmanes, milers de virons han hagut de ser sacrificats a Dinamarca per evitar l'expansió d'aquesta nova mutació.