Amanida de tomàquets amb crema de formatge i olivada. Recepta del restaurant Les Cols d'Olot

Les cuineres Martina Puigvert i Fina Puigdevall expliquen com elaboren una de les receptes del restaurant Les Cols d'Olot, amb dues estrelles Michelin. L'adapten per preparar el plat a casa però també revelen com duen a terme tècniques com l'esferificació.

Amanida de tomàquets amb crema de formatge i olivada

Ingredients

Tomàquets (1 de gran i 4 o 5 de petits)

Oli d’alfàbrega (bateu 50 g de fulles d’alfàbrega amb 50 g d'oli d’oliva verge extra i 50 g d'oli de gira-sol)

Crema de formatge (bateu 100 g de nata, 100 g de llet i 100 g de formatge Mas Farró)

Aigua de tomàquet

Oli d'oliva verge extra

Olivada (bo i feta o bé 50 grams d'olives)

Sal

Elaboració