L'Andorra a taula es manté "contra vent i marea"

Malgrat les dificultats derivades de la crisi sanitària, la Unió Hotelera d’Andorra (UHA) no ha volgut deixar de fer l’ Andorra a taula, especialment per donar suport als restauradors en un moments difícils i de gran incertesa. A més, s’ha volgut donar un al·licient a la gent “que ho està passant malament”. Així, posen en relleu que han volgut mantenir la cita "contra vent i marea". En total, són 24 els restaurants que s’han sumat a la iniciativa, una xifra que tot i que és inferior a d’altres anys és considerada per la UHA com un “èxit”. La principal novetat d’aquest any és que les jornades s’encaren molt al públic familiar i per aquest motiu, s’enfoquen com un Andorra a taula en família i, així, s’inclouen menús júnior, en certa manera com un “premi als nens”.

La cita arrencarà aquest divendres vinent, 30 d’octubre, i s’allargarà fins al 29 de novembre. Els restaurants participants oferiran menús tradicionals, gastronòmics i, com s’ha esmentat, júniors. Els preus oscil·laran entre els 25 i els 40 euros per als menús dels adults i entre 15 i 20 euros per als infants. A més, aquest any s’ha volgut fer un especial esforç perquè preu i menú estiguin “acordes”.

Des de la Unió Hotelera tant el seu director, Jordi Pujol, com el president, Carles Ramos, han incidit molt especialment en el fet que ja és tot un èxit que la cita, que arriba a la catorzena edició, s’hagi pogut celebrar, malgrat les restriccions vigents. Aquest any l’esdeveniment està especialment pensat per al públic nacional i en aquest sentit, Pujol ha recordat que altres anys la proporció era d’un 80% de públic nacional i un 20% de fora, una proporció que creuen que aquest any serà “difícil” que es doni. Des de la UHA també es valora de forma molt positiva que hagin estat finalment 24 els establiments adherits, de totes les parròquies amb l’excepció d’Encamp, i en aquest sentit recorden que en cites anteriors s’estava al voltant de la trentena.

Com que aquest any no s’ha pogut editar el tradicional llibret amb els participants i els menús, s’ha fet molta incidència en la web: andorraataula.com i a les xarxes socials, de tal manera que la població pugui estar igualment informada. La cita compta amb el suport de Damm, Andorra Turisme i Andorra Telecom, que s'hi suma aquest any.

“Pretenem donar una empenta al gremi dels restauradors i més en un mes de novembre que es presenta molt complicat”, ha manifestat Ramos. En aquest sentit, Pujol ha afegit que les mesures a Andorra “són les que són” i que la “sort” és que els restaurants poden obrir malgrat limitacions com les de cinc comensals per taula. I sobre el que pugui anar succeint en les properes setmanes, ha manifestat que caldrà “anar-se adaptant”, tant al que s’estableixi als països veïns com a Andorra.

Precisament sobre el futur s’ha pronunciat també el president de la UHA i més concretament sobre els protocols que hi pot haver durant l’hivern per als turistes. Ramos ha manifestat que si l’opció de testar turistes és voluntària per als establiments, llavors tothom podrà decidir el que vol fer, però ha afegit que si es determina que sigui obligatori seria “inabastable”, ja que veuen complicada l’operativa. Defensa que la “mesura més útil” és la de tenir “controlat el personal” ja que testar els clients tampoc no és cap garantia que puguin contraure la malaltia durant la seva estada al país i, a més, podria fer que algunes persones es repensessin venir a Andorra si després corren el risc d’haver de tornar a casa seva de manera immediata en cas que donin positiu.