Concurs de fotografia gastronòmica durant el confinament

Les iniciatives per fer més amè el confinament no tenen límit. La darrera arriba de la mà de la Unió Hotelera d'Andorra, que ha obert un concurs a Instagram que premia el plat més ben presentat preparat a casa. El certamen comença aquest dimarts i cada setmana premiarà la millor foto amb un menú per a dues persones en un dels restaurants associats a la UHA , que es podrà gaudir un cop passi l'emergència sanitària.



Per participar s'haurà de tenir un compte a Instagram amb un perfil públic, fer una fotografia d'un plat cuinat a casa durant el confinament fet pel mateix fotògraf major d'edat i amb les etiquetes #quedatacasaicuina i #andorraataula, a més d'etiquetar a @uha_andorra.



El concurs té un triple objectiu. El primer és el de contribuir a l'entreteniment dels ciutadans durant els dies de confinament a casa, el segon és promoure la vida sana i saludable, i el tercer és pensar en els restauradors participants, per donar-los moviment al seu establiment un cop se superi la situació. La data de finalització del concurs variarà en funció dels dies que duri el confinament. Totes les bases del certamen es troben a la web de la UHA .