Cuinem en família: com es fa el pastís de maduixa?

Els germans Max i Charlotte Guilland Garriga, fills dels restauradors de La Cuina d'en Garriga, de Barcelona, expliquen com preparar a casa un pastís de maduixes.

Pastís de maduixa

Ingredients per al pastís

Per al 'sablé' d'ametlla

Maduixes

300 g de farina d’ametlla

150 g de sucre de canya no refinat

250 g de mantega

Sal

Per a la crema d’ametlla

20 g de farina d’ametlla

20 g de sucre no refinat

20 ml de mantega

10 ml de nata líquida

1 ou

20 ml de rom (opcional i només si és per a adults)

Elaboració



Barregeu en un bol la farina amb el sucre i la mantega. Tireu-hi un polsim de sal i continueu-ho remenant. El resultat serà una bola rodona, que haureu de tirar en un motlle rodó, cobert prèviament amb paper sulfuritzat, i després aixafar-la amb l’ajut de les mans. I també amb un got, per la part dels laterals, perquè la massa quedi ben plana.

Tot seguit, prepareu les maduixes. Retireu-ne la part verda, de les fulles, amb el ganivet. Reserveu-les.

Col·loqueu el motlle amb el pastís pla al forn.

Mentrestant, feu la crema d’ametlla. Col·loqueu en un bol farina d’ametlla, sucre, mantega, nata líquida, un ou i barregeu-ho amb unes varetes de cuina. Ha de quedar ben barrejat. I col·loqueu-ho en una gerreta.

Un cop el pastís és fora del forn i fred, col·loqueu les maduixes que teníeu reservades damunt del pastís. Per sobre, tireu-hi la crema d’ametlla. Empolvoreu-hi també sucre, matisat per un colador. I poseu-ho al forn, a la part del grill durant 5 minuts.

Passat aquest temps, traieu-ho del forn. Deixeu-lo refredar, i ja estarà llest. Bon profit!