Després de la campanya ' El comerç de la Massana s’ho val' i de les Jornades de cuina de tardor ' La Massana Fogons', continua endavant el pla 'Impulsem la Massana', que el comú va engegar el mes de juny, amb mesures concretes per contenir la despesa pública, ajudar l’economia familiar i dinamitzar el sector comercial. I arriba una nova proposta, ' Del restaurant a casa', que pretén posar en valor els restaurants de la parròquia.



“Volem llançar el missatge que encara que estiguem a casa confinats o que estiguem teletreballant podem continuar menjant com si estiguéssim al restaurant, ja que a la parròquia hi tenim molts establiments que ofereixen 'take away' o 'delivery'”, afirma el conseller de Turisme, Comerç i Dinamització, Josep Maria Garrallà.



Així, el comú s’ha posat en contacte amb tots els restaurants de la parròquia per portar a terme una promoció conjunta a través de la web comunal i també de les xarxes socials. “Es tracta que tothom estigui informat sobre l’ oferta”, afirma Garrallà, que afegeix que “els restaurants de la Massana estan fent un gran esforç per adaptar-se a la situació actual, oferint una bona qualitat i un servei excepcional, i per això animo a tothom a fer el seu encàrrec a domicili o per emportar”.



En total, la Massana compta amb quaranta restaurants que ofereixen menjar per emportar i amb onze que serveixen a domicili. La xifra no és tancada ja que constantment hi ha més establiments que se sumen a la proposta. “Ara mateix, dinar a casa és una bona idea. D’aquí el nom de la campanya: 'Del restaurant a casa'”, assegura Garrallà.



El conseller remarca que qui s'estimi més anar al restaurant pot estar segur que els establiments de la parròquia compleixen amb totes les normatives de seguretat sanitària.