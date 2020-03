Grandvalira ens apropa els secrets del Disfrutar

Dissabte a la tarda, restaurant La Cabana a Soldeu el Tarter, Grandvalira.

Arribat del restaurant Difrutar de Barcelona, Oriol Castro, un dels cuiners de referència de la gastronomia actual, es reuneix amb l’equip de restauració de l’estació per repassar els detalls d’una altra proposta exclusiva de l’ Snow Club Gourmet.

El d’aquesta nit no serà un sopar més. No ho serà per aquest cuiner sortit del Bulli que explica que cuinar a 2.000 metres d’alçada envoltat de neu és una experiència única, i no ho serà tampoc pels assistents que gaudiran de les creacions d’un restaurant que està entre els deu millors del món segons la llista més seguida del moment, 'The World’s 50 Best Restaurants'.

L’Oriol explica els detalls del servei amb paraules que deixen veure la seva manera d’entendre l’ofici. “Cuino per a la gent i perquè em fa feliç, no per les estrelles, ni pels rànquings. Amb els meus socis ( Eduard Xatruch i Mateu Casañas, amb els que van compartir divuit anys al Bulli) treballem per un projecte, el Compartir i el Disfrutar, i per la gent que el forma. Aquesta és la gran responsabilitat, la que tenim amb el client i amb el nostre equip”.

Al sopar de l’Snow Club Gourmet, les profiteroles lleugeres de remolatxa i iogurt, les navalles amb vinagreta de ceps i pinyons, ostres japoneses o el pa al vapor amb burrata i tòfona negra van ser alguns dels aperitius, gairebé tots amb un ingredient especial, les perles de la casa Caviaroli.

651x366 El plat de navalles. / SNOW CLUB GOURMET El plat de navalles. / SNOW CLUB GOURMET

651x366 El plat d'ostres. / SNOW CLUB GOURMET El plat d'ostres. / SNOW CLUB GOURMET

651x366 El primer plat, fet amb remolatxa. / SNOW CLUB GOURMET El primer plat, fet amb remolatxa. / SNOW CLUB GOURMET

651x366 Els profiterols amb remolatxa. / SNOW CLUB GOURMET Els profiterols amb remolatxa. / SNOW CLUB GOURMET

Caviaroli produeix oli en forma de petites esferificacions, un producte que l’empresa catalana va desenvolupar amb els equips del Bulli, amb els germans Adrià. Castro, Xatruch i Casañas, els tres del Disfrutar, també hi van jugar un paper rellevant. Tenen ADN Bulli després de treballar-hi junts divuit anys i això es nota en els seus plats. “El Bulli va ser un restaurant que va marcar un abans i un després. Va crear una escola i una manera de fer les coses que encara avui se segueix”, comenta Castro. Els 20 anys treballant al costat de Ferran Adrià també van ser un bon rodatge per assimilar la pressió que existeix a l’Olimp de la gastronomia. “El repte sempre és crear la següent proposta perquè se’ns demana fer coses diferents. No poden mirar enrere. Viatgem, tastem, explorem i ens inspirem per innovar i crear nous plats. Fins i tot tenim dissenyadors per crear vaixelles noves”.

651x366 Les postres. / SNOW CLUB GOURMET Les postres. / SNOW CLUB GOURMET

El menú es completa amb dos plats principals, amanida de remolatxa i fruites amb gelat d’ametlla, i garrí ibèric amb esferes de blat de moro, i una crema de ' cheesecake' tan dolça com excepcional. L’experiència és magnífica. Creacions excepcionals acompanyades d’una llista de vins variada i ben ajustada amb propostes com Viña Gigi de Jean Leon, Pétalos del Bierzo de la família Palacios, o el Pura vida, el Costers de Segre del gran Joan Soler.

La nit es tanca amb la tornada a casa baixant en màquina retrac per la pista Os sota una lluna fantàstica i amb la feina feta. Ens explica l’Oriol que ell treballa per emocionar i podem dir que a Soldeu ho ha fet.

“La cuina és màgia, és sorpresa, emoció, són textures i sabors. És gaudir amb tots els sentits”, diu. Gran frase a la que podem afegir dos verbs que són clau per a tots els que gaudim de la gastronomia, i evidentment per l’Oriol Castro els seus companys de viatge. Dues paraules que vam poder experimentar en la darrera proposta d’aquest magnífic projecte que és l’Snow Club Gourmet de Soldeu el Tarter, Grandvalira. Compartir i Disfrutar.