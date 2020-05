Lasanya vegetal crua

La dietista-nutricionista aposta per una alimentació natural, amb el mínim de processats i molt abundant en productes d’origen vegetal. El seu primer llibre, Sucs verds, és un long-seller, èxit de vendes al món durant dos anys seguits.

Per a 4 persones

Per fer les plaques:

4 carbassons laminats amb mandolina



Per al farcit verd:

3 tasses d’espinacs

1/2 tassa de julivert

2 dàtils Medjoul



Per al farcit vermell:

400 g de cirerols

5 tomàquets deshidratats

1 culleradeta d’orenga



Per al farcit groc:

1/2 carbassó

100 g de pinyons

1 cullerada sopera de llevat nutricional

1 gra d’all

Aigua mineral



Per al guarniment final:

Oli d’oliva

Talleu el cap dels carbassons. No cal pelar-los si són ecològics. Tingueu en compte que a la pell és on es concentren més nutrients. Talleu-los per la meitat.

Després col·loqueu-ne cada meitat a la mandolina i talleu-ne làmines. Reserveu-les.

Per preparar el farcit vermell: col·loqueu al got de la batedora els cirerols, els tomàquets deshidratats i l’orenga. Bateu-ho. Reserveu-ho.

Per preparar el farcit groc: traieu el cap a mig carbassó i talleu-lo a trossos. Després agafeu un gra d’all i aixafeu-lo abans de treure’n la pell. Al got de la batedora col·loqueu-hi els trossos de carbassó, el gra d’all, els pinyons i la cullerada de llevat nutricional. Bateu-ho tot plegat i poseu-hi aigua mineral si veieu que en necessiteu perquè quedi ben barrejat. Si traieu la pell als carbassons, el farcit us quedarà més de color groc. Si no, amb la pell, us quedarà més de verd clar.

Per al farcit verd: talleu les fulles dels espinacs a la juliana. Després talleu el julivert, també a la juliana.

Desosseu els dàtils i talleu-los a trossos petits. Barregeu-ho.

Ara munteu el plat. Comenceu posant-hi les làmines de carbassó i, a sobre, una capa del farcit vermell. Després una altra capa de làmines de carbassó i, a sobre també, la del farcit verd.

Torneu a posar-hi a sobre làmines de carbassó. I ara, també a sobre, una capa del farcit groc.

Només ens falta el toc final, el guarniment. Poseu-hi una mica de cada un dels farcits, el verd i el vermell, i després un rajolí d’oli d’oliva. I, per acabar, els pinyons.

Bon profit!