Manual d’instruccions per tornar a fer un sopar amb amics a casa

Per fi ha arribat l’hora i ja podem tenir convidats a casa. El cas és que ja tenim una excusa per tornar a reunir-nos amb amics i familiars en aquesta nova normalitat, en què, de moment, seguirà fent falta vigilar amb els grups de risc, com els més grans de setanta anys, i per tant les normes d’higiene es convertiran en les noves protagonistes d’aquestes trobades. Us proposem uns quants consells per quan rebeu gent a casa.

Airejar i netejar la casa



Abans que arribin els convidats és important ventilar la casa durant una estona i netejar. “Sobretot les superfícies de la casa que més es tocaran, com les portes, les taules i les cadires”, explica Pilar López Guirao, infermera de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona. A més, la persona que cuina el menjar hauria de dur sempre la mascareta posada “i no tocar-la mai amb les mans, només per les gomes laterals”, afegeix.

Fora sabates



Encara que López ho considera una mica excessiu, sí que és una bona idea que els convidats es treguin les sabates a l’hora d’entrar a casa. En realitat no és un costum tan forassenyat: als països nòrdics i al Japó és gairebé un ritual deixar les sabates a l’entrada, on ja tenen instal·lat un bon sabater amb les sabatilles preparades per anar per casa. Fins i tot acostumen a tenir calçat per als convidats. Mai és massa tard per seguir aquestes tradicions o, d’altra banda, si tu ets el convidat també et pots endur unes sabates de recanvi que no hagin tocat el carrer. El rebedor també és el lloc ideal per deixar totes les bosses i abrics, així tot el que hagi entrat més en contacte amb el carrer es queda a l’entrada i no es dispersa per tota la casa.

Rentar-se les mans només entrar



Tan bon punt arribin els convidats a casa el primer que han de fer és rentar-se les mans amb aigua i sabó. “I després anar-ho complementant amb gel desinfectant de mans”, aconsella la infermera. Petons i abraçades? No és el més recomanable, encara que en moltes ocasions pugui resultar molt difícil no fer-ne. A més, l’ideal seria anar durant tota la vetllada amb la mascareta posada si no es pot estar a menys de dos metres de les altres persones. Si hi ha prou distància de seguretat sempre es pot guardar la mascareta, doblegada per la meitat (amb l’interior cap endins) en una bossa de plàstic amb zip o de paper i guardar-la en una bossa o motxilla.

Mantenir la distància de seguretat



Aquest és un dels punts que costen més de seguir, perquè si es vol respectar els dos metres de seguretat establerts aleshores es necessita molt espai. “Podria ser que s’hagi d’ampliar la taula a parts de la casa com la cuina”, comenta López, conscient que pot arribar a ser una bogeria depenent de l’espai i el nombre de comensals. Una idea podria ser distribuir els convidats de manera intercalada, com en zig-zag, sense arribar a tenir mai ningú al davant, sinó només en diagonal i a una distància d'un metre.

A taula, cadascú el seu plat



Per molt que ens agradi compartir plats i fer un bon pica-pica al centre de taula, en aquest cas el més recomanable és fer una experiència culinària completament individual. Això vol dir que si, per exemple, algú ja s’ha quedat tip i li sobra menjar al seu plat, no se li ha d’agafar, ni tastar res dels plats dels altres. “Res de compartir plats”, aconsella López, que afegeix que tots els estris de cuina, coberts, tovallons, etc. han de ser individuals. I, al contrari del que es podria pensar, no cal que els estris i les estovalles siguin de plàstic o paper. “Si després ho rentem tot bé i les estovalles les posem a 60 graus no passarà res”, diu la infermera. I brindar? Sí, però potser no cal que xoquin les copes.

Protegir espais i guardar mòbils



Encara que, segons López, podria arribar a ser una mica obsessiu, si un es vol quedar més tranquil pot protegir espais com el sofà amb una manta o llençol que un cop marxin els convidats es posarà a la rentadora a 60 graus. D’altra banda, cal anar amb compte amb els mòbils i pertinences personals que els convidats portin del carrer, perquè podrien estar contaminats. Millor tenir-ho tot guardat a la bossa de mà.

Desinfectar i airejar la casa



Un cop han marxat els convidats és moment de tornar a ventilar la casa i desinfectar els espais que han estat utilitzats. El millor és posar el rentaplats en un programa que arribi als 60 graus o, si no es disposa de l’electrodomèstic, fregar a mà amb guants a la temperatura més alta possible. De la mateixa manera, posarem a la rentadora les estovalles, els tovallons i les mantes del sofà a alta temperatura.