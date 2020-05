En aquest cas ens cuina una pasta amb mongeta tendra i salsa de ruca.

Ingredients per a 4 persones

300 g de 'rigates' de farina de kamut

200 g de mongeta tendra

50 g de ruca

Unes branquetes d'alfàbrega

Formatge parmesà

Oli d'oliva verge extra

Bulliu en olles separades els ' rigates', per una banda, i la mongeta tendra, per l'altra. Per als 'rigates' necessitareu 11 minuts d'ebullició perquè quedin al dente. Si feu aquesta cocció, l'absorció dels hidrats de carboni serà més lenta, fet que també s'afavorirà per la combinació amb la mongeta tendra.

Perquè la mongeta tendra quedi al dente necessitareu 10 minuts d'ebullició.

En una batedora, poseu-hi l' alfàbrega, la ruca, l' oli d'oliva i el formatge parmesà. Bateu-ho tot junt. Un cop fet això, fiqueu la barreja dins d'un bol i amaniu-la amb pebre negre i sal. Ja tindreu preparada la salsa del plat de pasta.

Un cop la pasta i la mongeta estiguin cuites, poseu-hi per sobre la salsa i barregeu-ho bé.



Bon profit!