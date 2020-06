Com fer pells de patata fregides amb salsa? Recepta del restaurant Disfrutar, amb dues estrelles Michelin

El cuiner Eduard Xatruch, del restaurant Disfrutar de Barcelona, explica com cuinar a casa una recepta de reaprofitament, feta amb pells de patata fregides, les quals acaba amb una salsa innovadora.

Ingredients per a 4 persones

Per a la salsa

1 gra d’all

10 g de gingebre pelat

4 branques d’alfàbrega

2 branquetes d’anet

5 tomàquets petits madurs o tomacons

100 g d’oli d’oliva suau

2 cullerades soperes de tomàquet fregit

Sal

Pebre negre

Per a la maionesa

1 ou

Suc de 1/2 llimona

Oli d'oliva suau

Sal

Per a les pells de patata

6 patates grosses

500 g d’oli d’oliva suau

Sal

Elaboració

Comenceu bullint en una cassola el tomàquets. I mentre ho feu, prepareu una maionesa amb els ingredients habituals, amb ou, oli d'oliva, suc de llimona i sal.

Quan els tomàquets estiguin bullits, peleu-los. Tot seguit, col·loqueu-los al vas de la batedora juntament amb el gingebre, pelat i tallat, l'all sense el nervi interior i salsa de tomàquet. Tritureu-ho, i llavors poseu-hi la maionesa que teníeu preparada, i, per últim, l'alfàbrega i l'anet, que prèviament haureu netejat. Tritureu-ho tot de nou amb un polsim de sal i pebre negre.

Deixeu refredar la salsa a la nevera.

Ara serà el moment de pelar les patates. Per a la recepta només en necessiteu les pells, així que les patates les podeu reservar per a altres preparacions, com ara fer-ne una truita l'endemà. Mentre peleu les patates, escalfeu oli per fregir en una cassola.

Fregiu-hi les pells tal com si fossin patates fregides, és a dir, que heu d'esperar que siguin ben rosses i cruixents.

A mesura que estiguin cuinades, aneu-les traient i poseu-les en un plat amb paper absorbent, perquè hi quedin ben escorregudes

El següent pas serà salar-les. I, per acabar, emplatar-les juntament amb la salsa que teniu preparada.

Bon profit!