Com es fan els cigrons amb bacallà, espinacs i ous escaldats? Recepta de la cuinera Carlota Claver

La cuinera Carlota Claver, del restaurant La Gormanda, de Barcelona, detalla com cuinar a casa cigrons amb bacallà, espinacs i ou.

Cigrons amb bacallà, espinacs i ous

Per a 2 racions

Ingredients

200 g de cigrons (heu de tenir-los en remull amb aigua mineral i sal la nit anterior)

1 ceba tendra

1 all tendre

100 g de morro de bacallà

2 ous

1 grapat d'espinacs

Caldo de peix

Romaní

Bitxo

1 gra d'all

Oli d'oliva extra verge

Sal i pebre

Herbes aromàtiques

Sal d'escates

Preparació

Per començar, feu un fumet de peix amb caps de peixos que tingueu, peixos de sopa o de roca i també verdures. Coleu-lo i reserveu-lo.

Tot seguit, feu un sofregit amb la ceba i els alls tendres. Per fer-lo, en una paella o cassola amb oli d'oliva enrossiu la ceba. Quan ho estigui, afegiu-hi els alls tendres, que prèviament haureu tallat a trossets petits. Tapeu la cassola perquè es coguin amb el vapor intern.

Per continuar, al cap d'una estona afegiu-hi els cigrons. Saltegeu-los perquè es barregin bé amb la ceba i els alls tendres. Després mulleu-los amb el fumet, que cobreixi tots els ingredients. Poseu-hi també les herbes aromàtiques que us agradin i salpebreu-ho. Els hi heu de deixar coure durant una hora aproximadament.

Mentrestant, cuineu els ous. Per fer-los escaldats, els heu de trencar i posar-ne clara i rovell dins de paper film juntament amb sal, pebre i una mica d'oli. Us hi ajudarà una tassa, que podeu forrar amb el paper film per fer aquest pas. Lligueu els farcellets de paper film on hi ha cada ou amb un nus de manera que quedi ben tancats perquè no hi entri aigua. Poseu-los després dins d'una cassola amb aigua bullent a mig foc. Al cap de quatre minuts ja estaran cuits. Retireu-los i reserveu-los.

Ara serà el moment de tallar els espinacs, finament, i col·locar-los a la cassola amb els cigrons, perquè es coguin.

Confiteu el bacallà, tallat en rodanxes, en un paella o cassola amb oli aromatitzat amb romaní, bitxo i all. Reserveu-lo en un plat amb paper absorbent perquè absorbeixi l'excés d'oli.

Finalment, en un plat fondo poseu-hi els cigrons cuits amb el sofregit de ceba i all, els espinacs, els tallets de bacallà i els ous, que heu desembolicat del paper film amb molta cura perquè no es trenquin. Saleu-los amb sal d'escates.

Bon profit!