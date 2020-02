L'ou ecològic més famós, a Grandvalira

Esquiar en petit comitè abans que surti el sol i en silenci absolut. Esmorzar gurmet amb la degustació del que per a molts és el millor ou del món. Aquesta combinació d’esquí i alta gastronomia ha estat possible a Grandvalira aquest cap de setmana en una nova edició de l’Snow Club Gourmet de Soldeu El Tarter. Al voltant de 30 esquiadors van tenir l’oportunitat de baixar les mítiques pistes de la Copa del Món, i posteriorment van gaudir d’un esmorzar nutritiu per recuperar forces.



Martin Berasategui, el xef amb més estrelles Michelin de la Península Ibèrica, i Amancio Ortega, magnat de la moda, fundador i accionista del grup Inditex, són dos enamorats dels ous ecològics d’un petit llogaret de Pontevedra. El primer paga 2 euros per cada ou i és un ingredient que ofereix gran versatilitat dins de les seves cuines d’alt standing. El segon, ha introduït l’ou i altres productes que elabora David Sueiro (Galo Celta) als menjadors de les seus d’Inditex oferint aquests aliments a prop de 10.000 empleats de l’imperi de la moda espanyola.



Aquest ou tan cobejat per alguns grans noms de la gastronomia va ser el protagonista de la segona jornada de la 4a edició de l’Snow Club Gourmet, una iniciativa adreçada als esquiadors i no esquiadors amb paladars exigents, que té lloc durant la temporada de neu. Aquest aliment té un perfil nutricional molt interessant i pot tenir presència en múltiples plats dolços i salats. Si existeixen uns ous d’or són els que surten de l’explotació avícola de David Sueiro, un gallec emprenedor i artesà que ha aplicat una filosofia romàntica recuperada dels avantpassats.



Les aus de David Sueiro viuen en llibertat i s’alimenten de forma saludable i natural pels camps de Vila Cruces, la localitat de Pontevedra on s’ha instal·lat Galo Celta. “El menjar, la genètica i l’exercici donen com a resultat aquest tipus d’ous, que es diferencien dels que segueixen processos més industrialitzats per la seva cremositat i untuositat”, assegura el gallec. Els ous de Sueiro s’exporten al Japó, a diferents països del centre d’Europa, en botigues gurmet especialitzades i en 100 restaurants d’alta gastronomia de l’estat espanyol.



L’esmorzar gurmet va tenir lloc al restaurant La Cabana del sector Soldeu de Grandvalira. Tematitzat amb un aire campestre, amb el so tradicional de la música celta gallega de fons i amb les botes d’esquí posades, els socis i amics de l’Snow Club Gourmet van poder degustar brou de gallina vella, embotits artesans de gall de corral, fuet, xoriço, piruletes de pularda amb mel i mostassa, ous ferrats amb ratlladura de tòfona de Tartuflangue i formatge i codony artesà, entre d’altres.