Com fer una papillota de molls de roca amb verdures? Recepta del cuiner Valentí Mongay

El cuiner del restaurant La Salseta de Sitges explica com cuinar amb una tècnica de cocció molt saludable, la papillota. Per fer-la, fa servir paper d'alumini reciclat.

Papillota de molls de roca amb verdures

Ingredients per a 4 persones

4 molls de roca

10 g de gingebre

Carbassó

Pastanagues talladles en juliana

Fonoll

Ceba

Suc de llimona

Porros

Patata (opcional)

Elaboració

Talleu totes les verdures de forma ben prima, en juliana.

En un full de paper metàl·lic, poseu-hi un rajolí d’oli d’oliva, i hi feu un llit amb les rodelles de carbassó. Els molls al damunt, una mica de sal, de gingebre, i una mica de cada una de les verdures.

Tot seguit, afegiu-hi suc de llimona i oli d’oliva.

El següent pas és el més important, que és tancar la bossa. L’èxit de la papillota és que quedi ben hermètic, i que dins del forn no s’obri. Per això, és important els doblecs que hi feu. No cal que siguin molt grans, els doblecs. Doblegueu especialmente les cantonades perquè no s’infli.

Sabreu que la papillota estarà cuita, perquè la bossa estarà inflada.

La cocció de la papillota és com cuinar al vapor, que en conserva tots els sabors.

Abans de col·locar la papillota al forn, tireu un got d’aigua a la safata. I a sobre d’aquesta aigua, hi poseu la papillota.

Quan comproveu que el paper metàl·lic està inflat, ja el podreu extreure del forn.

Obriu-lo, serviu els ingredients al plat, i ja estarà llest per menjar.

Bon profit!