Cinc vins per beure confinats

No us enganyaré. Potser no queda bé dir-ho, però aquests dies de confinament he incrementat una mica el ritme d’obertura d’ ampolles de vi. Una mica bastant. Ha estat una manera de posar alguna cosa especial als dies repetitius. A més, el fet que alguns amics majoristes oferissin l’opció de portar-te les comandes a casa ha ajudat una mica. He descobert vins que no coneixia i he tornat a tastar alguns imprescindibles que feia temps que no obria. De tots ells us en porto cinc. Cinc d’ especials, d’aquells que val la pena tastar. Cinc vins per obrir en confinament.

1.- Botani Moscatel (12 €): Encara recordo quan el José Antonio Guillermo (llavors sommelier al Plaza i ara responsable del Odetti Bistro) me’l va fer descobrir fa uns quants anys. Aquella sensació de tastar un vi diferent a qualsevol altre. Jorge Ordoñez, mestre del vi dolç, va fer aquí quelcom diferent. Botani és un vi sec elaborat amb una raïm dolç, el Muscat d’Alexandria. El podeu maridar amb peixos o amb marisc, o també amb sushi o amb un aperitiu. Des de llavors l’he recomanat a molts amics i tots han quedat sempre gratament sorpresos. Us agradarà!

2.- Menade Verdejo (9 €): Una de les coses que m’apassionen del vi és la quantitat de propostes que hi ha. Per això quan em demanen un vi, normalment evito els “sospitosos habituals”: Riojas, Riberas i Verdejos, però he d’admetre que el Menade em té el cor robat. En un moment on estava més que avorrit dels Verdejos, a un excepcional tast de Classic Vins vam descobrir les elaboracions de Menade. Excepcional casa amb producció ecològica. Us recomano el bàsic, amb el preu més assequible, però si teniu ganes de descobrir altre opcions una mica més cares, al·lucinareu!

3.- Santa Digna Rosat (9 €): Una persona que de vi en sap molt més que jo (no és difícil) em va dir: “Amb un Torres mai quedaràs malament”, i amb aquest rosat elaborat a Xile superem la frase, perquè quedareu molt bé. Ja fa temps que els rosats van recuperar la dignitat i aquest vi és un bon exemple. Fet amb Cabernet Sauvignon, estic enamorat del seu color i té una frescor que el fa ideal per maridar amb arrossos, una pizza, pasta o la majoria de plats entrants. A l’estiu, és un vici!

4.- Lalama (16 €): Obriu aquest vi i viatjareu a la Ribera Sacra, una zona que va emergir fa uns anys després de la visita de Jay Miller, sequaç del major 'influencer' internacional, Robert Parker, i d’una sèrie d’articles al New York Times. Elaborat majoritàriament amb Mencía i petites quantitats de Garnatxa i varietals locals, és una proposta perfecte per conèixer un vi diferent amb gran personalitat.

5.- Pura Vida Negre (11 €): Joan Soler és un dels meus enòlegs de capçalera. M’encanta tot el que fa. Durant molt temps ha fet vins per tercers. L’explosió dels vins Abadal o LaFou porten la seva signatura i fa uns anys que té projectes propis. Un d’ells és Cellers Underground, que produeix un negre i un blanc de Costers de Segre amb el nom Pura Vida. Fet amb Tempranillo, Garnatxa i Syrah, l’etiqueta és una declaració d’intencions. Hi diu “Contiene sensaciones”, i què voleu que us digui, les conté, i són fantàstiques!