Així són els entrenaments online d'Special Olympics Andorra

Arran del confinament els esportistes d’Special Olympics Andorra es van quedar sense poder entrenar amb normalitat. No obstant, les sessions de preparació física han continuat totes les setmanes via internet. Els entrenaments són lliures i tenen com a objectiu mantenir els hàbits saludables i de pràctica de l’esport entre el col·lectiu d’atletes amb diversitat intel·lectual. En aquest vídeo, que Special Olympics ha compartit a les seves xarxes, es reprodueix un muntatge fet amb un dels entrenaments realitzats aquesta setmana.