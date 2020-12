Nadala solidària d'Special Olympics

Interpretada per Lluís Cartes, acompanyat en els cors per un grup d'esportistes d' Special Olympics Andorra, aquest dijous s'estrena la nadala 'Dibuixant cançons'. En un context d'emergència sanitària que ha afectat la pràctica de l'esport –actualment se segueixen fent entrenaments amb grups reduïts, però no hi ha competició-, Special Olympics ha decidit involucrar els seus federats en un projecte d'abast solidari amb una nadala que vol esdevenir un cant a l'esperança i a l'amor en aquests temps difícils de pandèmia.

Com no podria ser d'una altra manera, ' Dibuixant cançons' té el seu propi videoclip, en el que a més d'esportistes d'Special Olympics hi intervenen entrenadors, voluntaris, membres de la junta i nombroses cares conegudes de l'esport andorrà. El videoclip ha estat realitzat de manera altruista per dos estudiants de cinema i comunicació audiovisual del país.

La nadala i el videoclip es poden descarregar enviant un SMS al número 608. Per cada SMS que s'enviï Andorra Telecom donarà un euro a la federació Special Olympics Andorra. La iniciativa compta amb el suport de la Fundació Crèdit Andorrà, Pyrénées i FNAC.